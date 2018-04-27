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В офисе Российского союза автостраховщиков начались обыски

УрБК, Москва, 27.04.2018. Сотрудники полиции начали обыски в офисе Российского союза автостраховщиков (РСА) в Москве, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников организации.



По данным издания, операцию проводит главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Сотрудники правоохранительных органов извлекают в офисе бланки полисов ОСАГО, которые относятся к нескольким страховым компаниям. Также полицейских заинтересовала документация по спецдепозитарию.



МВД РФ до настоящего времени не прокомментировало проведение оперативно-следственных мероприятий в офисе РСА.

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