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В офисе Российского союза автостраховщиков начались обыски
27 апрель 2018 (17:07)
УрБК, Москва, 27.04.2018. Сотрудники полиции начали обыски в офисе Российского союза автостраховщиков (РСА) в Москве, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников организации.
По данным издания, операцию проводит главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Сотрудники правоохранительных органов извлекают в офисе бланки полисов ОСАГО, которые относятся к нескольким страховым компаниям. Также полицейских заинтересовала документация по спецдепозитарию.
МВД РФ до настоящего времени не прокомментировало проведение оперативно-следственных мероприятий в офисе РСА.
По данным издания, операцию проводит главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Сотрудники правоохранительных органов извлекают в офисе бланки полисов ОСАГО, которые относятся к нескольким страховым компаниям. Также полицейских заинтересовала документация по спецдепозитарию.
МВД РФ до настоящего времени не прокомментировало проведение оперативно-следственных мероприятий в офисе РСА.
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