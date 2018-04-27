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ММК вошел в тройку ведущих экспортеров Урала и Западной Сибири по итогам 2017 года

УрБК, Магнитогорск, 27.04.2018. Группа ММК заняла третье место в ежегодном рейтинге крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири «Уральский экспортер-100», составленном аналитическим центром «Эксперт». Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



Исследование представляет экспортную деятельность компаний Урало-Западносибирского региона по итогам 2017 года. Результатом его стал рейтинг крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири (100 компаний), а также рейтинг подразделений федеральных холдингов (50 компаний).



Группа Магнитогорского металлургического комбината с показателем экспорта в 2017 году свыше 1,8 млрд USD заняла в рейтинге 100 крупнейших уральских экспортеров третье место, что является лучшим показателем для компаний металлургического комплекса. За год объем экспорта в денежном выражении вырос на 28,9%. Продукция компании поставляется в 46 стран. В прошлом году отгрузка металлопродукции на экспорт (без учета стран СНГ) превысила 2,8 млн т. Крупнейшим экспортным рынком для ММК является регион Ближнего Востока, куда отгружается порядка двух третей всей экспортной продукции в дальнее зарубежье.



Отметим, в рейтинге ста экспортеров Уральского региона компании ранжируются по экспортной выручке, выраженной в долларах США, без учета экспорта в страны Таможенного союза. В основной рейтинг включены только компании-экспортеры, головной офис которых находится на территории Урало-Западносибирского региона. География охвата: Свердловская, Челябинская, Оренбургская, Курганская, Тюменская (включая автономные округа) области, Пермский край, республики Башкортостан и Удмуртия.

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