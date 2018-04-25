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Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Евролизинг» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании АО «Евролизинг» (г. Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 24 апреля 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО «Тюменская сервисная геофизическая компания», сумма исковых требований составляет 1 млн 781 тыс. руб.



Согласно открытым данным, АО «Евролизинг» зарегистрировано в 2011 году. Основным видом деятельности является аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств.

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