Новости дня

Специалисты «МегаФона» подготовили транспортные узлы Екатеринбурга к майским каникулам

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2018. Специалисты компании «МегаФон» усилили связь на главных транспортных объектах Екатеринбурга с учетом выбора жителей уральской столицы. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.



«Краснодарский край, Турция и дача в пригороде в этом году возглавят рейтинг самых популярных мест для отдыха россиян на майские праздники. Таковы данные ассоциации туроператоров (АТОР) и опросов исследователей Рамблера. С учетом возможного выбора уральцев, специалисты усилили связь на главных транспортных объектах Екатеринбурга — аэропорт, железнодорожный вокзал, автовокзалы и дорожные развязки прошли телеком-модернизацию», — рассказали в пресс-службе.



Качество связи улучшено на привокзальной площади и в здании железнодорожного вокзала Екатеринбурга — в зоне ожидания, кассового обслуживания на 1 и 3 этажах, возле онлайн-табло надежный сигнал сети обеспечивает 4G-базовая станция «Транзит».



Абоненты оператора заметят повышение скорости мобильного интернета и на территории Северного и Южного автовокзалов, где за связь отвечают базовые станции «Мечта» и «Автовокзал». Улучшено покрытие сети на Ново-Московском тракте — на участке от торгового центра «МЕГА».



«По информации АТОР, 28 апреля — самый популярный день для вылета на майские каникулы-2018. В преддверии повышенного пассажиропотока в аэропорту Кольцово дополнительно усилили 3G и 4G-сигналом базовую станцию «Лайнер», — отмечают в пресс-службе.



На прилегающей к аэропорту территории, а также внутри здания — в зале прибытия внутренних рейсов (Терминал А), в международном (B), vip и грузовом терминалах инженеры «МегаФона» расширили покрытие сети. Теперь в ожидании начала посадки загружать интернет-страницы абоненты оператора могут в два раза быстрее — на скорости до 100 Мбит/сек.



«Мы провели ряд технических работ там, где ожидается повышенная концентрация пассажиров и, соответственно, рост мобильного трафика. Самый популярный способ скоротать время в очередях, в пробках или в ожидании рейса — мобильный интернет. Абоненты заметят, что теперь страницы в браузере на смартфоне или планшете загружаются за меньшее время, сигнал сети стал стабильнее, а видео через интернет теперь можно без задержки смотреть, выбирая лучшее разрешение», — отметил технический руководитель Свердловского отделения «МегаФона» Алексей Ещев.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: