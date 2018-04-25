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Официальный курс доллара США вырос на 8 коп., евро — на 11 коп.
25 апрель 2018 (16:16)
УрБК, Москва, 25.04.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 апреля 2018 года. Курс долл. США вырос на 8,50 коп., до 61,74 руб., евро — на 11,6 коп., до 75,32 руб.
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