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Кольцовская таможня за I квартал 2018 года перечислила в федеральный бюджет 823,66 млн рублей
25 апрель 2018 (13:16)
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2018. В I квартале 2018 года Кольцовская таможня им. В. А. Сорокина перечислила в федеральный бюджет 823,66 млн руб. Декларирование осуществили 520 участников внешнеэкономической деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведущие места во внешней торговле в регионе деятельности таможни за отчетный период заняли Франция, Германия, Китай, Грузия, Италия, Объединенные Арабские Эмираты, Таджикистан и Азербайджан.
Большинство экспортных поставок осуществлялось в Китай, Грузию, Италию, Объединенные Арабские Эмираты, Таджикистан и Азербайджан. На экспорт в основном отправлялись летательные аппараты и их части, авиационное топливо и оборудование. Импорт поставлялся из Франции, Германии, Китая, Италии, США, Эквадора, Чехии, Тайваня и Турции. Это летательные аппараты и их части, электрические машины, различное оборудование, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, оптика, товары народного потребления. 1,5% от всего импорта пришлось на поставки зелени, цветов, живых деревьев и других растений.
Ведущие места во внешней торговле в регионе деятельности таможни за отчетный период заняли Франция, Германия, Китай, Грузия, Италия, Объединенные Арабские Эмираты, Таджикистан и Азербайджан.
Большинство экспортных поставок осуществлялось в Китай, Грузию, Италию, Объединенные Арабские Эмираты, Таджикистан и Азербайджан. На экспорт в основном отправлялись летательные аппараты и их части, авиационное топливо и оборудование. Импорт поставлялся из Франции, Германии, Китая, Италии, США, Эквадора, Чехии, Тайваня и Турции. Это летательные аппараты и их части, электрические машины, различное оборудование, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, оптика, товары народного потребления. 1,5% от всего импорта пришлось на поставки зелени, цветов, живых деревьев и других растений.
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