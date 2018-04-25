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Полиция Екатеринбурга направила в суд дело о мошенничестве в сфере долевого строительства

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2018. Полиция Екатеринбурга направила в суд уголовное дело о мошенничестве в сфере долевого строительства. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.



Фигурантами дела являются 57-летняя местная жительница и ее сын 1988 года рождения. По данным следствия, в период с 2012 по июнь 2016 года они принимали от граждан деньги на долевое строительство многоквартирных домов на улицах Орловской, Расковой, Линейной Норильской и Харьковской, Баумана и в переулке Татарском.



«При этом злоумышленники не имели необходимых разрешительных документов и утвержденной проектной документации, а также не ставили в известность пайщиков о том, что участки, на которых планировалось строительство, предназначались исключительно для индивидуального жилищного строительства», — говорится в сообщении.



В результате обманутыми оказались 84 человека, которые в общей сложности заплатили недобросовестным застройщикам свыше 97 млн руб. и остались ни с чем.



Сегодня все площадки, на которых фигуранты дела для отвода глаз начинали строительство, ликвидированы, один возведенный дом снесен. Жильцы второй многоэтажки, успевшие въехать в купленные ими квартиры, по решению суда вынуждены подыскивать другое жилище, так как сделки купли-продажи признаны ничтожными.



Уголовное дело передано в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Время до суда женщина 1961 года рождения проведет под подпиской о невыезде, ее сын объявлен в федеральный розыск.

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