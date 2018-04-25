Новости дня

Свердловские гостиницы оштрафованы на 260 тыс. рублей за нарушения требований, установленных к ЧМ-2018

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2018. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области на 23 апреля 2018 года проверило 225 сайтов хозяйствующих субъектов на предмет завышения стоимости гостиничного обслуживания в период проведения матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Управлением провело 233 внеплановых проверки, по результатам которых выявлено 11 случаев завышения цен, 12 случаев по факту оказания гостиничных услуг при отсутствии свидетельства о присвоении средству размещения категории, предусмотренной системой классификации гостиниц и иных средств размещения.



Всего вынесено 84 постановления о назначении административного наказания за нарушения в сфере защиты прав потребителей. Общая сумма наложенных штрафов составляет 259 тыс. 720 руб.



Напомним, требования к гостиницам в городах, принимающих матчи ЧМ-2018, установлены постановлением правительства РФ от 10.02.2016 № 89 «О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания на территории субъектов Российской Федерации, в которых будут проводиться спортивные соревнования Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедерации FIFA 2017 года».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: