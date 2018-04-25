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Свердловские гостиницы оштрафованы на 260 тыс. рублей за нарушения требований, установленных к ЧМ-2018
25 апрель 2018 (11:55)
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2018. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области на 23 апреля 2018 года проверило 225 сайтов хозяйствующих субъектов на предмет завышения стоимости гостиничного обслуживания в период проведения матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Управлением провело 233 внеплановых проверки, по результатам которых выявлено 11 случаев завышения цен, 12 случаев по факту оказания гостиничных услуг при отсутствии свидетельства о присвоении средству размещения категории, предусмотренной системой классификации гостиниц и иных средств размещения.
Всего вынесено 84 постановления о назначении административного наказания за нарушения в сфере защиты прав потребителей. Общая сумма наложенных штрафов составляет 259 тыс. 720 руб.
Напомним, требования к гостиницам в городах, принимающих матчи ЧМ-2018, установлены постановлением правительства РФ от 10.02.2016 № 89 «О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания на территории субъектов Российской Федерации, в которых будут проводиться спортивные соревнования Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедерации FIFA 2017 года».
Управлением провело 233 внеплановых проверки, по результатам которых выявлено 11 случаев завышения цен, 12 случаев по факту оказания гостиничных услуг при отсутствии свидетельства о присвоении средству размещения категории, предусмотренной системой классификации гостиниц и иных средств размещения.
Всего вынесено 84 постановления о назначении административного наказания за нарушения в сфере защиты прав потребителей. Общая сумма наложенных штрафов составляет 259 тыс. 720 руб.
Напомним, требования к гостиницам в городах, принимающих матчи ЧМ-2018, установлены постановлением правительства РФ от 10.02.2016 № 89 «О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания на территории субъектов Российской Федерации, в которых будут проводиться спортивные соревнования Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедерации FIFA 2017 года».
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