В России около 2,3 тыс. гостиниц получили статус «без звезд» во время летней классификации

Минэкономразвития поручило Росаккредитации пересмотреть протокол классификации (присвоения «звезд») российских ...14.03.2024 Минэкономразвития требует пересмотреть систему классификации гостиниц в России
УрБК, Москва, 14.03.2024. Минэкономразвития поручило Росаккредитации пересмотреть протокол классификации (присвоения ...16.06.2016 Доходы гостиниц в Свердловской области в 2015 году снизились на 8,9%
Доходы от предоставленных услуг в гостиницах по итогам 2015 года снизились на 8,9% по сравнению с 2014 годом, говорится ...16.06.2016 Доходы гостиниц в Свердловской области в 2015 году снизились на 8,9%
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2016. Доходы от предоставленных услуг в гостиницах по итогам 2015 года снизились на 8,9% по ...09.09.2009 Загородному отель-клубу «Раздолье» (г. Екатеринбург) присвоена категория «3 звезды»
УрБК, Москва, 09.09.2009. В Ростуризме состоялось очередное заседание аттестационной комиссии по классификации гостиниц ...