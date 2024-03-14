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В России около 2,3 тыс. гостиниц получили статус «без звезд» во время летней классификации

УрБК, Москва, 20.09.2024. В России около 2,3 тыс. гостиниц получили статус «без звезд» во время летней классификации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росаккредитации.

«За лето 2024 года аккредитованные органы по классификации средств размещения классифицировали почти 4,5 тыс. гостиниц. Более половины гостиниц (2,3 тыс.) в это время получили статус «без звезд», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что категорию «одна звезда» получили 113 туристических объектов, а 369 гостиницам поставили оценку «две звезды». 1 тыс. 031 отель получил «четыре звезды» и 92 отеля — «пять звезд». Кроме того, за летний период появилось 16 новых объединений для оценивания мест отдыха. На данный момент в список Росаккредитации входит 21 тыс. 106 средств размещения, 222 пляжа и 542 горнолыжные трассы с действующим свидетельством о классификации.
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