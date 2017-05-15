Минэкономразвития требует пересмотреть систему классификации гостиниц в России

УрБК, Москва, 14.03.2024. Минэкономразвития поручило Росаккредитации пересмотреть протокол классификации (присвоения ...15.05.2017 100 московских гостиниц завысили свою категорию
100 московских объектов размещения завышали свою категорию в системах онлайн-бронирования. Об этом сообщается на сайте ...21.11.2012 Отель Hyatt отказывается проходить процедуру классификации
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2012. «Хаятт Ридженси Екатеринбург» отказывается проходить государственную процедуру ...20.07.2012 32 екатеринбургских гостиницы прошли процедуру классификации
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2012. Администрация города Екатеринбурга опубликовала в сети Интернет информацию о ...15.06.2012 К чемпионату мира по футболу в 2018 году все отели Екатеринбурга должны будут пройти сертификацию
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2012. В ближайшие годы все отели Екатеринбурга обяжут пройти сертификацию, по итогам которой ...