Минэкономразвития требует пересмотреть систему классификации гостиниц в России

Подписан закон об обязательной классификации в РФ объектов туриндустрии

100 московских объектов размещения завышали свою категорию в системах онлайн-бронирования. Об этом сообщается на сайте ...

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2012. Администрация города Екатеринбурга опубликовала в сети Интернет информацию о ...

К чемпионату мира по футболу в 2018 году все отели Екатеринбурга должны будут пройти сертификацию

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2012. В ближайшие годы все отели Екатеринбурга обяжут пройти сертификацию, по итогам которой ...