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Вчера, 17:02

Минэкономразвития требует пересмотреть систему классификации гостиниц в России

УрБК, Москва, 14.03.2024. Минэкономразвития поручило Росаккредитации пересмотреть протокол классификации (присвоения «звезд») российских гостиниц. Об этом пишет РИА «Новости».

«Нужны качественные, безопасные гостиницы и отели, в том числе новые, и нам нужно повышать доверие к номерному фонду и тем «звездам», которые отели получают. И в этой связи задача службы: пересмотреть процедуру классификации и требования к гостиницам. Дальше нужно обсуждать вместе с сообществом требования к гостиницам. Очевидно, что надо с ними работать, и поэтапно эти требования повышать в ответ на запрос наших граждан», — заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании коллегии Росаккредитации.

Также МЭР требует создать реестр отелей и интегрировать его со списком платформ для бронирования номерного фонда.

«Важно обеспечить наличие доступных сервисов для получения достоверной информации о гостиницах для жителей и гостей нашей страны», — добавил М. Решетников. К классификаторам отелей также будут предъявлены новые требования.
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