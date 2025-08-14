Больше 4 тысяч гостиниц не прошли аккредитацию

УрБК, Москва, 22.09.2025. До 1 сентября 2025 года не прошли самооценку по новой классификации 4 216 гостиниц. Как сообщают «Известия», такие данные приводит Минэкономразвития России.



Субъектам, не прошедшим процедуру классификации, запрещено осуществлять продажу гостиничных услуг. Кроме того, в отношении юридических лиц, не выполнивших требования законодательства, предусмотрены штрафные санкции в размере до 450 тыс. руб.



В начале текущего года был введен обязательный порядок проведения самооценки уровня «звездности» для гостиниц, баз отдыха, глэмпингов и кемпингов. Для реализации этой процедуры Росаккредитацией была создана Единая система классификации объектов размещения. В соответствии с установленными требованиями, субъекты хозяйствования должны были пройти процедуру самооценки и внести информацию о своих объектах в реестр до 1 марта текущего года.



Для субъектов, не успевших завершить процедуру в установленные сроки, была предусмотрена возможность отсрочки применения санкций на период до 1 сентября текущего года. Однако, по состоянию на начало весны, в реестре было зарегистрировано лишь 15% от общего числа существующих объектов размещения. К середине августа этот показатель увеличился до 50% от общего количества объектов, подлежащих классификации (26,8 тыс. единиц).