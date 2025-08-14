Больше 4 тысяч гостиниц не прошли аккредитацию

УрБК, Москва, 14.08.2025. Менее 20 дней осталось у отелей и глэмпингов в России, чтобы пройти процедуру самооценки и ...20.09.2024 В России около 2,3 тыс. гостиниц получили статус «без звезд» во время летней классификации
УрБК, Москва, 20.09.2024. В России около 2,3 тыс. гостиниц получили статус «без звезд» во время летней классификации. ...06.02.2018 Подписан закон об обязательной классификации в РФ объектов туриндустрии
УрБК, Москва, 06.02.2018. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательной классификации объектов туристской ...19.01.2018 Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о классификации объектов туриндустрии
УрБК, Москва, 19.01.2018. Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о классификации объектов туристской ...21.11.2012 Отель Hyatt отказывается проходить процедуру классификации
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2012. «Хаятт Ридженси Екатеринбург» отказывается проходить государственную процедуру ...