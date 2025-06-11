УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 11:58

АТОР: Только 10% средств размещения в России прошли процедуру самооценки

УрБК, Москва, 14.08.2025. Менее 20 дней осталось у отелей и глэмпингов в России, чтобы пройти процедуру самооценки и войти в единый федеральный реестр — без этого сервисы и туроператоры не смогут предлагать туристам свои услуги, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что в настоящее время данную процедуру прошли только 10% средств размещения.

С 1 января вступили в силу изменения в федеральный закон «Об основах туристской деятельности», согласно которым все средства размещения — и отели, и глэмпинги, и базы отдыха — должны будут войти в единый федеральный реестр. С 1 сентября размещать туристов без вхождения в этот реестр будет запрещено.
Вернуться в раздел » Новости дня
