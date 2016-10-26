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Российским турагрегаторам запретят размещать сведения об отелях, не прошедших классификацию

УрБК, Москва, 11.06.2025. В России турагрегаторам запретят размещать сведения об отелях, не прошедших классификацию и не внесших данные в специальный реестр. Данная мера начнет действие с 1 сентября этого года, заявил статс-секретарь — заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев в ходе Международного туристического форума «Путешествуй!», пишет ТАСС.

А. Херсонцев также отметил, что 1 сентября — это итоговая дата реформы, а работа без включения в реестр формально является незаконной уже с 1 марта. До начала осени все объекты размещения, включенные в реестр, должны пройти процедуру самооценки с привлечением экспертов, классифицировав предоставляемые услуги. При отсутствии записей в реестре размещение сведений о продаже услуг запрещено. Карточки, не соответствующие сведениям, будут заблокированы агрегаторами.

Ответственность за нарушение требований пока не установлена. Минэкономразвития готовит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Предполагается, что они будут приняты до конца июля и вступят в силу в сентябре.
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