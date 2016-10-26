Российским турагрегаторам запретят размещать сведения об отелях, не прошедших классификацию

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Минэкономики предлагает небогатым россиянам банкротиться самостоятельно

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Российские банки просят отменить противоречащие банковской тайне поправки к закону

УрБК, Москва, 19.09.2016. Новый закон о раскрытии сведений о выданных госгарантиях вынуждает кредитные организации ...

С 1 июля ФНС занесет предприятия малого и среднего бизнеса России в единый реестр

УрБК, Москва, 01.07.2016. С 1 июля 2016 года Федеральная налоговая служба (ФНС) России начнет вести единый реестр ...

ООО «Уралпромтрейд» включено в реестр недобросовестных поставщиков

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2012. ООО «Уралпромтрейд» (Екатеринбург) включено в реестр недобросовестных поставщиков. ...

ООО «Галактика» и ООО «УралСтройГарант» внесены в реестр недобросовестных поставщиков

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2012. За прошедшую неделю, с 16 по 20 июля 2012 года, Свердловским УФАС России рассмотрено 26 ...