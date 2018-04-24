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Банк России обратится в Роскомнадзор, если проблема с оформлением е-ОСАГО не будет решена

УрБК, Москва, 24.04.2018. Банк России может обратиться в Роскомнадзор, если проблема с оформлением электронных полисов ОСАГО из-за блокировки ведомством IP-адресов Google не решится в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя ЦБ Владимира Чистюхина.



«ЦБ в курсе этой проблемы, мы находимся на связи с Российским союзом автостраховщиков (РСА). На вчерашний вечер ситуация, к сожалению, никак не разрешилась. В том случае, когда речь идет о покупке полисов через систему «Е-Гарант», осуществить это невозможно. Если обратиться напрямую в страховую компанию, покупка осуществляется без проблем. РСА находится в диалоге с Роскомнадзором. Если ситуация в ближайшее время не разрешится, мы также вступим в консультации с Роскомнадзором, но прямых прав воздействовать на данную ситуацию у нас нет», — рассказал В. Чистюхин.



Он подчеркнул, что масштаб проблемы серьезный, так как большая часть электронных полисов продавалась через «Е-Гарант» (система РСА, которая в случае невозможности покупки полиса на сайте страховщика перенаправляет клиента на сайт другой страховой компании для заключения договора ОСАГО).



Напомним, вчера Российский союз автостраховщиков заявил, что из-за блокировки Роскомнадзором адресов Google с перебоями начал работать сервис защиты от спама reCAPTCHA, в результате чего появились проблемы с прохождением авторизации в «Е-Гарант». Онлайн-продажи ОСАГО упали в четыре раза по сравнению со средним значением.

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