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Россияне наиболее тревожащими проблемами считают рост цен, бедность и безработицу

УрБК, Москва, 24.04.2018. Более 60% россиян наиболее тревожной проблемой считают рост цен, более трети жителей страны тревожат кризисные проблемы в экономике страны и четверть опрошенных — недоступность многих видов медицинского обслуживания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные социологического исследования «Левада-Центра».



Согласно результатам исследования, 63% участников опроса, отвечая на вопрос о наиболее тревожащих и острых проблемах, выделили рост цен, 47% — бедность, 40% — рост безработицы, 38% — коррупцию и взяточничество.



По данным опроса, 35% россиян считают наиболее тревожной проблемой «кризис в экономике, плохое состояние промышленности и сельского хозяйства».



Треть респондентов полагают, что самой существенной проблемой является «резкое расслоение на богатых и бедных, несправедливое распределение доходов».



Более четверти опрошенных (26%) считают, что наибольшим поводом для беспокойства россиян в настоящее время является «недоступность многих видов медицинского обслуживания».



Опрос был проведен 19-23 января 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1 тыс. 600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

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