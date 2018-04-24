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В 2017 году количество выбросов в атмосферу Свердловской области увеличилось на 2,4%

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. За год количество загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу Свердловской области, увеличилось на 2,4% ― с 906 тыс. т в 2016 году до 928 тыс. т в 2017 году.



В том числе без очистки было выброшено в атмосферу 791 тыс. т загрязняющих веществ. В годовом выражении объем выбросов вырос на 2,3%.

Сократился в прошлом году объем уловленных и обезвреженных выбросов — с 7 млн 402 тыс. т в 2016 году до 7 млн 292 тыс. т в 2017 году (на 1,5%). Доля обезвреженных загрязняющих веществ за год снизилась с 89,1% до 88,7%.



Объем утилизированных загрязняющих веществ сократился в прошлом году сразу на 7,6% — с 2 млн 432 тыс. т до 2 млн 248 тыс. т. Доля утилизированных вредных веществ в 2017 году снизилась до 30,3% против 32,3% в 2016 году.



Напомним, что 2017 год был объявлен Годом экологии в России. На реализацию различных программ по улучшению экологической ситуации регионы получали средства из федерального бюджета.

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