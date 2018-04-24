Новости дня
В 2017 году количество выбросов в атмосферу Свердловской области увеличилось на 2,4%
24 апрель 2018 (09:20)
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. За год количество загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу Свердловской области, увеличилось на 2,4% ― с 906 тыс. т в 2016 году до 928 тыс. т в 2017 году.
В том числе без очистки было выброшено в атмосферу 791 тыс. т загрязняющих веществ. В годовом выражении объем выбросов вырос на 2,3%.
Сократился в прошлом году объем уловленных и обезвреженных выбросов — с 7 млн 402 тыс. т в 2016 году до 7 млн 292 тыс. т в 2017 году (на 1,5%). Доля обезвреженных загрязняющих веществ за год снизилась с 89,1% до 88,7%.
Объем утилизированных загрязняющих веществ сократился в прошлом году сразу на 7,6% — с 2 млн 432 тыс. т до 2 млн 248 тыс. т. Доля утилизированных вредных веществ в 2017 году снизилась до 30,3% против 32,3% в 2016 году.
Напомним, что 2017 год был объявлен Годом экологии в России. На реализацию различных программ по улучшению экологической ситуации регионы получали средства из федерального бюджета.
В том числе без очистки было выброшено в атмосферу 791 тыс. т загрязняющих веществ. В годовом выражении объем выбросов вырос на 2,3%.
Сократился в прошлом году объем уловленных и обезвреженных выбросов — с 7 млн 402 тыс. т в 2016 году до 7 млн 292 тыс. т в 2017 году (на 1,5%). Доля обезвреженных загрязняющих веществ за год снизилась с 89,1% до 88,7%.
Объем утилизированных загрязняющих веществ сократился в прошлом году сразу на 7,6% — с 2 млн 432 тыс. т до 2 млн 248 тыс. т. Доля утилизированных вредных веществ в 2017 году снизилась до 30,3% против 32,3% в 2016 году.
Напомним, что 2017 год был объявлен Годом экологии в России. На реализацию различных программ по улучшению экологической ситуации регионы получали средства из федерального бюджета.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Выбросы вредных веществ в Верхней Пышме в 2017 году увеличились в два раза
- Выбросы загрязняющих веществ в Екатеринбурге в 2016 году выросли на 12%
- Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в Свердловской области за 2014 год составили более 1 млн тонн
- Объем выбросов вредных веществ в атмосферу Свердловской области в 2013 году снизился на 32 тыс. тонн
- На предприятия ОАО «Энел ОГК-5» в Свердловской области приходится 28,4% суммарного выброса загрязняющих веществ в регионе