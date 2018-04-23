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Россельхознадзор изъял в Кольцово партию кустовых хризантем и гвоздик из Словакии

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2018. В аэропорту Кольцово сотрудники надзорных ведомств обнаружили вредителей в срезах цветов из Словакии. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.



«При проведении фитосанитарного карантинного контроля в срезах цветов хризантем сорта «Balticawhite» происхождением Испания и срезов гвоздик сорта «Mix» происхождением Колумбия обнаружен карантинный вредитель — западный калифорнийский цветочный трипс — Frankliniellaoccidentalis», ― сообщают в надзорном органе.



Чтобы предотвратить распространение карантинного вредителя, зараженные цветы — 200 хризантем и 400 гвоздик — сожгли.

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