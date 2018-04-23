Новости дня
Россельхознадзор изъял в Кольцово партию кустовых хризантем и гвоздик из Словакии
23 апрель 2018 (15:46)
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2018. В аэропорту Кольцово сотрудники надзорных ведомств обнаружили вредителей в срезах цветов из Словакии. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.
«При проведении фитосанитарного карантинного контроля в срезах цветов хризантем сорта «Balticawhite» происхождением Испания и срезов гвоздик сорта «Mix» происхождением Колумбия обнаружен карантинный вредитель — западный калифорнийский цветочный трипс — Frankliniellaoccidentalis», ― сообщают в надзорном органе.
Чтобы предотвратить распространение карантинного вредителя, зараженные цветы — 200 хризантем и 400 гвоздик — сожгли.
«При проведении фитосанитарного карантинного контроля в срезах цветов хризантем сорта «Balticawhite» происхождением Испания и срезов гвоздик сорта «Mix» происхождением Колумбия обнаружен карантинный вредитель — западный калифорнийский цветочный трипс — Frankliniellaoccidentalis», ― сообщают в надзорном органе.
Чтобы предотвратить распространение карантинного вредителя, зараженные цветы — 200 хризантем и 400 гвоздик — сожгли.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге уничтожили партию кенийских роз из-за обнаруженного вредителя
- Россельхознадзор проверит в Кольцово 100 тонн цветов
- К 1 сентября поставка цветов в Екатеринбург из-за границы выросла в три раза
- В аэропорту Кольцово пресечена поставка более 2 тыс. зараженных цветов из Чехии
- В аэропорту Екатеринбурга задержаны зараженные опасным вредителем декоративных культур цветы, привезенные из Чехии и Израиля