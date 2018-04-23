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RAEX продлило статус «под наблюдением» по рейтингу компании En+ Group

УрБК, Москва, 23.04.2018. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) продлило статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности холдинговой компании En+ Group, что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшие 3 месяца. Об этом говорится в сообщении RAEX.



Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA- со стабильным прогнозом.



«Решение об установлении статуса «под наблюдением» от 23 марта 2018 года было обусловлено возможным запуском одним из акционеров механизма «русской рулетки», который предусмотрен акционерным соглашением между UC RUSAL и Whiteleave Holdings Ltd в отношении акций ПАО ГМК «Норильский никель». На текущий момент обе компании подтвердили отказ от механизма «русской рулетки», таким образом, агентство отмечает снижение неопределенности относительно воздействия этого обстоятельства на кредитоспособность холдинга», — говорится в сообщении.



Однако в связи с решением Министерства финансов США 6 апреля 2018 года о внесении в санкционный список (Specially designated nationals list) в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) Олега Дерипаски и его активов, агентство продлило статус «под наблюдением». Под санкциями оказалась сама компания En+ Group, а также Basic Element, UC RUSAL, АО «ЕвроСибЭнерго», Группа «ГАЗ», Агрохолдинг «Кубань» и Группа «Русские машины».



Агентство выделяет высокий уровень неопределенности, связанный с влиянием введенных санкций на кредитоспособность компании. Агентство будет отслеживать возможные последствия установления санкций в отношении компаний и бенефициара.

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