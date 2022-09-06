«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности Свердловской области на уровне ruАА-

УрБК, Москва, 14.02.2024. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Свердловской области на уровне ruАА- со стабильным прогнозом. Об этом сообщает пресс-служба агентства.



Кредитный рейтинг уровня ruАА- подтверждает высокую кредитоспособность и финансовую надежность региона по сравнению с другими объектами рейтинга в РФ.



Эксперты полагают, что Средний Урал демонстрирует умеренно высокий уровень развития экономики, комфортный инвестиционный климат, умеренный уровень демографического развития, развитый рынок труда, сбалансированное исполнение бюджета и низкую долговую нагрузку. Высокие показатели ВРП на душу населения и низкая безработица могут повлиять на улучшение уровня рейтинга кредитоспособности области.



При этом в регионе зафиксированы негативная динамика численности населения и невысокий уровень инвестиций в основной капитал к ВРП, что отрицательно влияет на кредитный рейтинг.