Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Свердловской области на уровне ruАА- со ...06.09.2022 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности Свердловской области на уровне ruАA-
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Свердловской ...15.03.2022 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности Свердловской области на уровне ruАА-
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2022. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Свердловской ...22.09.2021 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности Свердловской области на уровне ruАА-
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Свердловской ...01.10.2020 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности Свердловской области на уровне ruАА
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2020. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Свердловской ...