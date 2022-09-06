УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:01

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности Свердловской области на уровне ruАА-

УрБК, Москва, 14.02.2024. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Свердловской области на уровне ruАА- со стабильным прогнозом. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Кредитный рейтинг уровня ruАА- подтверждает высокую кредитоспособность и финансовую надежность региона по сравнению с другими объектами рейтинга в РФ.

Эксперты полагают, что Средний Урал демонстрирует умеренно высокий уровень развития экономики, комфортный инвестиционный климат, умеренный уровень демографического развития, развитый рынок труда, сбалансированное исполнение бюджета и низкую долговую нагрузку. Высокие показатели ВРП на душу населения и низкая безработица могут повлиять на улучшение уровня рейтинга кредитоспособности области.

При этом в регионе зафиксированы негативная динамика численности населения и невысокий уровень инвестиций в основной капитал к ВРП, что отрицательно влияет на кредитный рейтинг.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.09.2022 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности Свердловской области на уровне ruАA-

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Свердловской области на уровне ruАА- со ...

06.09.2022 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности Свердловской области на уровне ruАA-

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Свердловской ...

15.03.2022 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности Свердловской области на уровне ruАА-

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2022. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Свердловской ...

22.09.2021 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности Свердловской области на уровне ruАА-

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Свердловской ...

01.10.2020 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности Свердловской области на уровне ruАА

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2020. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Свердловской ...

Популярные новости
19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей24.01.2024Екатерина Спирина: Мы строим кварталы и насыщаем их инфраструктурой
Архив новостей
Февраль 2024 (334)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18