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В Березовском приставы арестовали автомобиль Mitsubishi Pajero за долг владельца в 2 млн рублей
23 апрель 2018 (09:48)
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2018. В Березовском судебные приставы арестовали залоговый автомобиль Mitsubishi Pajero за долг владельца перед банком, который составил почти 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.
«Добровольно погашать задолженность должник не пожелал, несмотря на предпринятые судебным приставом-исполнителем побуждающие к оплате долга меры воздействия — ограничение в праве выезда за границу и запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства. Кроме этого, должник изменил свою фамилию, чтобы «сбить со следа» судебных приставов по розыску. Автомобиль, который он скрывал, был зарегистрирован на его старую фамилию», — рассказали в пресс-службе.
Однако в ходе розыскных мероприятий приставы установили адрес проживания должника и обнаружили на парковке неподалеку от дома скрываемое транспортное средство. Было принято решение обратить взыскание задолженности путем продажи с публичных торгов Mitsubishi Pajero 2013 года выпуска в пользу банка.
Автомобиль был арестован, изъят и передан на ответственное хранение представителю банка.
«Добровольно погашать задолженность должник не пожелал, несмотря на предпринятые судебным приставом-исполнителем побуждающие к оплате долга меры воздействия — ограничение в праве выезда за границу и запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства. Кроме этого, должник изменил свою фамилию, чтобы «сбить со следа» судебных приставов по розыску. Автомобиль, который он скрывал, был зарегистрирован на его старую фамилию», — рассказали в пресс-службе.
Однако в ходе розыскных мероприятий приставы установили адрес проживания должника и обнаружили на парковке неподалеку от дома скрываемое транспортное средство. Было принято решение обратить взыскание задолженности путем продажи с публичных торгов Mitsubishi Pajero 2013 года выпуска в пользу банка.
Автомобиль был арестован, изъят и передан на ответственное хранение представителю банка.
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