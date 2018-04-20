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Квартиры в центре Екатеринбурга за месяц подешевели на 1,9%

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2018. Квартиры в центре Екатеринбурга за месяц подешевели на 1,9%, сообщает аналитический отдел Уральской палаты недвижимости (УПН) в исследовании вторичного рынка жилья.



«Такой резкий спад объясняется уходом с рынка наиболее дорогих объектов. Теперь квадратный метр в самом дорогом районе стоит в среднем 96 тыс. 506 руб.», — говорится в сообщении.



Почти не изменилась средняя цена на объекты в приближенных к Центру районах (0,1%). Объекты первого пояса можно купить по 73 тыс. 233 руб. за кв. м.



Объекты остальных ценовых поясов прибавили в цене в пределах 0,3-0,5%. Так, объекты второго пояса выставляются на продажу по средней цене 61 тыс. 966 руб. за кв. м., что на 0,5% больше цены в прошлом месяце.



На 0,4% увеличилась средняя цена объектов третьего пояса и держится на уровне 56 тыс. 755 руб. за кв. м. Объекты четвертого пояса также стали дороже на 0,3%. Их цена достигла отметки 48 тыс. 799 руб. за кв. м.



Средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилье Екатеринбурга, по данным аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, составила 68 тыс. 076 руб.

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