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В Госдуме предлагают разработать критерии для установки камер видеофиксации нарушений ПДД

УрБК, Москва, 18.04.2018. В Госдуме при комитете по транспорту и строительству будет создана рабочая группа, которая разработает требования к расстановке аппаратуры для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на зампреда структуры Сергея Бидонько.



Рабочая группа должна будет решить, как устранить многочисленные нарекания экспертов и автовладельцев к системе автоматической видеофиксации на дорогах, в том числе для того, чтобы камеры фотовидеофиксации из средства профилактики правонарушений не превращались в инструмент для зарабатывания денег.



«Нужны стандарты, законодательно закрепленные депутатами. Кроме того, все камеры должны подлежать обязательной сертификации и проходить периодическую проверку. Эти сведения необходимо выкладывать в открытом доступе», — полагает С. Бидонько.



Также депутат рассказал, что в июле текущего года планируется провести мониторинг исполнения законодательных норм, в том числе и по применению технических средств фото- и видеофиксации.



«Проверим места установки комплексов, обратимся к гражданам с вопросами о том, насколько необходима система автоматической фиксации нарушений ПДД на дорогах страны, не боятся ли они «ошибочных» штрафов, какие видят плюсы и минусы в работе видеокамер», — пояснил он, добавив, что результаты этой работы лягут в основу законодательно закрепленных критериев по установке аппаратуры видеофиксации нарушений ПДД.

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