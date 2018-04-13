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В Сысерти возбуждено дело по факту невыплаты заработной платы работникам компании «Торговый дом Завода элементов трубопроводов»

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2018. В Сысерти возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Торговый дом Завода элементов трубопроводов», расположенного в пос. Большой Исток.



«В период с декабря 2016 года по март 2017 лица из числа руководителей завода, действующие из корыстной и личной заинтересованности, не выплачивали заработную плату сотрудникам предприятия. Задолженность по заработной плате перед 35 работниками организации за этот период составляет свыше 2,7 млн руб.», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Ранее надзорное ведомство уже возбуждало в отношении генерального директора предприятия дело по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого он был оштрафован.



По решению Арбитражного суда Свердловской области в марте 2017 года ООО признано несостоятельным (банкротом), в отношении него было открыто конкурсное производство.



Прокуратура в марте 2018 года в защиту обратившихся бывших работников направила в суд заявления о выдаче судебного приказа для принудительного взыскания заработной платы. Заявления судом удовлетворены.



Сейчас по материалам прокуратуры следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из личной, корыстной или иной заинтересованности руководителем организации, работодателем».

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