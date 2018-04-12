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Свердловский облсуд оставил в силе приговор по делу о хищении 400 га земли у компании «Светояр»

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2018. Свердловский областной суд оставил в силе приговор Сысертского районного суда в отношении Ивана Обухова, Ларисы Ассоновой, Виктора Новикова, признанных виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ).



Напомним, приговор суд вынес в ноябре 2017 года. Тогда было установлено, что обвиняемые с помощью фиктивных договоров купли-продажи пытались похитить земельные участки деревни Большое Седельниково Сысертского района общей площадью свыше 4 млн кв. м., которые принадлежали ООО «Светояр» (80% принадлежит художественному руководителю Театра эстрады Александру Новикову), ООО «Уральская жилищная компания» и одному из жителей Екатеринбурга.



Суд приговорил каждого к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако осужденные обжаловали приговор.



«В суде апелляционной инстанции осужденные и их представители настаивали на невиновности всех троих, отрицали наличие предварительного сговора и просили отменить приговор Сысертского районного суда. Осужденные также ссылались на несоответствие приговора протоколу и наличие смягчающих обстоятельств в виде хронических заболеваний и находящихся на их иждивении малолетних детей», — сообщает пресс-служба облсуда.



Тем не менее Свердловский облсуд определил оставить приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

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