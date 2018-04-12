Новости дня

ММК принимает участие в двух промышленных выставках в Челябинске

УрБК, Магнитогорск, 12.04.2018. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) принимает участие в XVIII международной выставке «Уральская промышленно-экономическая неделя» (УПЭН) и в X международном промышленном форуме «Реконструкция промышленных предприятий — прорывные технологии в металлургии и машиностроении». Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



Мероприятия проходят с 10 по 12 апреля в челябинском Центре международной торговли. Комбинат, будучи крупнейшим предприятием Южного Урала, традиционно представляет на своем стенде широкий сортамент металлопродукции. Участвуют представители Магнитки и в мероприятиях IX международного промышленного форума, на котором обсуждаются финансовое обеспечение промышленных предприятий, инжиниринговая деятельность в РФ, инновации и импортозамещение, подготовка кадров для промышленных предприятий.



Одной из центральных тем форума стало внедрение цифровых технологий на предприятиях. В рамках форума состоялась Международная пленарная конференция «Цифровые технологии в промышленности», на которой своим опытом поделились такие компании как Сименс АГ, ПГ «Метран», SMS Group GmbH, Paul Wurth S.A., Primetals Technologies и другие.



От ММК в конференции приняли участие главный специалист по инновациям Данила Целиканов и руководитель группы математического моделирования и системно-аналитических исследований научно-технического центра ПАО «ММК», профессор ЮУрГУ Дмитрий Шнайдер с докладом «Математическое моделирование и оптимизация первого передела ПАО «ММК» по критерию минимума себестоимости стали».



«В докладе был представлен опыт Магнитки по оптимизации первого передела с помощью проектов математического моделирования. ММК разработал математические модели оптимизации доставки и потребления угольного и железорудного сырья, а также создал автоматизированную информационную систему (АИС) «Оптимальный чугун». Эта система обеспечивает расчет оптимальных значений качества кокса и доли агломерата индивидуально для доменных печей по критериям: максимум производства чугуна, минимум себестоимости чугуна, минимум себестоимости стали. В настоящее время комплекс рассмотренных в докладе математических моделей внедрен и успешно используется в первом переделе ПАО «ММК». Работа над развитием проекта продолжается. Это далеко не единственный пример внедрения передовых цифровых технологий на ведущем предприятии металлургической отрасли страны, которое последовательно внедряет в производстве принципы «Индустрии 4.0», — говорится в сообщении.



Международная выставка «Уральская промышленно-экономическая неделя» и международный промышленный форум «Реконструкция промышленных предприятий — прорывные технологии в металлургии и машиностроении» ежегодно проходят в конгресс-холле Центра международной торговли Челябинска при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и правительства Челябинской области. Ежегодно в работе Форума и УПЭН принимают участие около 150 компаний, в том числе и зарубежных: из Германии, Австрии, Италии, Франции, Японии, Китая и других стран.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: