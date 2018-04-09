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«ЭнергосбыТ Плюс» заплатит жителю Заречного 164 тыс. рублей за сломанную стиральную машину

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2018. Суд взыскал с ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 164 тыс. руб. в пользу жителя Заречного за поломку стиральной машины в результате скачка напряжения. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



В июле 2017 года на территории села Мезенское в результате превышения нагрузок произошло повреждение трансформатора и его аварийное отключение. Из-за скачка напряжения в доме по ул. Изумрудной у гражданина вышла из строя стиральная машина марки Bosh WAW 2440 ОЕ.



На следующий день мужчина обратился в офис гарантирующего поставщика ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в пос. Белоярский с просьбой о создании комиссии и фиксировании поломки, на что получил отказ. В августе мастером по ремонту бытовой техники было выдано заключение, что стиральная машина восстановлению не подлежит. После этого гражданин направил претензию о поломке бытовой техники в ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» с просьбой возместить причиненный вред, но она осталась без ответа.



Взамен сгоревшей стиральной машины мужчина приобрел точно такую же, стоимостью 86 тыс. 320 руб., заплатил за доставку и установку техники, а также приобрел гарантийный сертификат стоимостью 9 тыс. 990 руб. Эти суммы мужчина указал в своем исковом заявлении к ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», с которым обратился в Кировский районный суд Екатеринбурга. Также гражданин просил взыскать с гарантирующего поставщика моральный вред, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя, расходы на оплату услуг по составлению заключения, почтовые и судебные расходы: всего 210 тыс. 567 руб.



Решением Кировского районного суда Екатеринбурга исковые требования удовлетворены частично. С ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в пользу истца взыскано в счет убытков 98 тыс. 379 руб., компенсация морального вреда — 3 тыс. руб., штраф — 50 тыс. 689 руб., расходы по оплате услуг представителя и почтовые расходы: всего 164 тыс. 283 руб. В доход местного бюджета с ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» взыскана госпошлина в сумме 3 тыс. 451 руб.



Ответчик не согласился с данным решением суда и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой просил решение суда отменить и отказать гражданину в иске. Судебная коллегия не установила оснований для отмены решения суда первой инстанции, оставив его без изменения, апелляционную жалобу ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» — без удовлетворения.

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