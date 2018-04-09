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В Свердловской области за выходные сотрудники ГИБДД задержали около 240 нетрезвых водителей

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2018. Почти 240 водителей, находящихся в состоянии опьянения, задержаны сотрудниками ГИБДД в минувшие выходные в Свердловской области. Несколько водителей попытались скрыться от инспекторов ДПС, сообщает пресс-служба ведомства.



Так, сегодня ночью в поселке Буланаш Артемовского ГО нарядом ДПС был замечен автомобиль, который ехал с включенными габаритными огнями. Инспекторы, последовав за данным автомобилем, через громкую связь дали указание остановиться, однако водитель только увеличил скорость. После непродолжительного преследования водителя удалось остановить. Им оказался молодой человек 1993 года рождения в состоянии алкогольного опьянения: он не имел ни документов, ни страхового полиса на автомобиль, не был пристегнут ремнями безопасности. На водителя составлены несколько административных протоколов за нарушения ПДД. За управление в состоянии алкогольного опьянения в судебном порядке водитель будет лишен права управления.



В Верхней Салде в ночь с субботы на воскресенье нарядом дорожно-патрульной службы был замечен автомобиль ВАЗ 2113, который двигался без световых приборов. Он был остановлен, однако водитель спрятался на заднем пассажирском сидении, при этом закрыв двери. Инспекторам ГИБДД через дверь багажника удалось открыть автомобиль. В ходе разбирательства выяснилось, что им является мужчина 1993 года рождения, ранее уже лишенный права управления транспортными средствами, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.



Мероприятия по выявлению пьяных водителей сотрудниками Госавтоинспекции Свердловской области будут продолжены на постоянной основе.

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