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В России отзывают более 86 тыс. автомобилей Mitsubishi Outlander из-за проблем с подушками безопасности
6 апрель 2018 (10:49)
УрБК, Москва, 06.04.2018. В России из эксплуатации отзывают 86 тыс. 620 автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2007 года по июнь 2012 года, сообщается на сайте Росстандарта.
Причиной отзыва является возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. В машинах должна быть произведена замена подушки безопасности водителя.
«Уполномоченные представители изготовителя ООО «MMC Рус» проинформируют владельцев автомобилей Mitsubishi (Outlander), подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ», — говорится в сообщении.
Владельцы данной марки автомобилей могут самостоятельно обратиться в дилерский центр, чтобы провести ремонт.
Причиной отзыва является возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. В машинах должна быть произведена замена подушки безопасности водителя.
«Уполномоченные представители изготовителя ООО «MMC Рус» проинформируют владельцев автомобилей Mitsubishi (Outlander), подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ», — говорится в сообщении.
Владельцы данной марки автомобилей могут самостоятельно обратиться в дилерский центр, чтобы провести ремонт.
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