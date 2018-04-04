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В Госдуму РФ внесли законопроект о запрете производства и продажи алкоголя в ПЭТ-таре объемом более 0,5 л
4 апрель 2018 (15:49)
УрБК, Москва, 04.04.2018. В Госдуму РФ внесен законопроект, предусматривающий введение поэтапного запрета на производство, оборот (за исключением экспорта) и розничную продажу алкогольной продукции в полимерной таре объемом более 0,5 л. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.
«Запрет розничной продажи алкоголя в полимерной потребительской таре объемом более 0,5 литра будет способствовать снижению уровня алкоголизации населения и улучшению здоровья нации», — полагают авторы законопроекта.
Напомним, с 1 июля 2017 года в России вступил в силу запрет на розничную продажу пива в полимерной таре (ПЭТ-таре) объемом более 1,5 литра в магазинах и ресторанах общественного питания.
«Запрет розничной продажи алкоголя в полимерной потребительской таре объемом более 0,5 литра будет способствовать снижению уровня алкоголизации населения и улучшению здоровья нации», — полагают авторы законопроекта.
Напомним, с 1 июля 2017 года в России вступил в силу запрет на розничную продажу пива в полимерной таре (ПЭТ-таре) объемом более 1,5 литра в магазинах и ресторанах общественного питания.
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