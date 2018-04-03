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В I квартале 2018 года число граждан-банкротов в России выросло в 1,5 раза

УрБК, Москва, 03.04.2018. В I квартале 2018 года число граждан и индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами в России, выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ) со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве.



Всего за январь-март 2018 года банкротами признали 8 тыс. 966 россиян. С 1 октября 2015 года в России банкротами стали 59 тыс. граждан, это 40 банкротов в среднем на 100 тыс. населения.



По данным ОКБ, количество потенциальных банкротов (заемщиков с долгом более 500 тыс. руб. и просрочкой платежа более 90 дней хотя бы по одному кредиту) на 1 марта 2018 года составляет 702,8 тыс. человек или 1,3% от общего количества заемщиков с открытыми счетами.



При этом темпы роста этого показателя уменьшаются.



«Если в I квартале 2017 года годовые темпы роста потенциальных банкротов составляли 10%, то в 1 квартале 2018 года, по оценке, они составят около 6%. Мы ожидаем, что при сохранении текущей экономической ситуации количество потенциальных банкротов продолжит расти умеренными темпами», — комментирует заместитель генерального директора ОКБ Николай Мясников.



В Свердловской области с 1 октября 2015 года признали банкротами 1 тыс. 969 граждан, несостоятельными являются в среднем 46 человек из 100 тыс. населения. В I квартале 2018 года банкротами признали 311 человек, в годовом выражении количество сократилось на 4%.

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