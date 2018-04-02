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В Екатеринбург прибывает инспекционная комиссия МБВ для оценки его возможностей принять ЭКСПО-2025

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2018. Сегодня в Екатеринбург прибудет инспекционная комиссия Международного бюро выставок (МБВ), чтобы 3-4 апреля провести мероприятия по оценке возможностей уральской столицы принять выставку ЭКСПО-2025.



Как сообщает заявочный комитет ЭКСПО-2025, в ходе визита в Россию делегация МБВ, которую возглавляет посол Республики Корея в Королевстве Дания Джай-Чул Чой, встретится с высшим руководством РФ, представителями федеральных и региональных органов власти, гражданского общества, деловых и культурных кругов.



Мероприятия инспекционного визита пройдут в Екатеринбурге 3 и 4 апреля под руководством председателя оргкомитета ЭКСПО-2025, зампредседателя правительства РФ Аркадия Дворковича.



В эти дни запланированы презентации глав заявочного досье и осмотр площадки, зарезервированной под выставку.



5 апреля в Москве должно состояться выступление министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Также делегация МБВ проведет встречи с руководством страны, Федерального собрания РФ и лидерами фракций.



Напомним, Екатеринбург подал заявку на участие в конкурсе за право проведения выставки в 2025 году. Конкуренцию ему составляют Осака и Баку. Уральская столица претендует на Всемирную универсальную выставку ЭКСПО во второй раз. Тема российской заявки: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».

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