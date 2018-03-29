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В Верхней Пышме судебные приставы арестовали автомобиль Toyota за долг владельца в 521 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2018. В Верхней Пышме судебные приставы арестовали автомобиль марки Toyota за задолженность его владельца перед банком в размере 521 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



Судебным приставом-исполнителем неоднократно совершались выезды в адрес должника, однако в квартиру попасть не удавалось. Сотрудник ФСПП оставлял повестки о явке должника на прием, но тот продолжал скрываться. В рамках исполнительного производства в отношении гражданина вынесены постановления о временном ограничении в праве выезда за пределы РФ и запрете на регистрационные действия в отношении его автомобиля.



В ходе рейда судебным приставом-исполнителем была обнаружена Toyota Allion 2003 года выпуска, принадлежащая на праве собственности должнику. Транспортное средство находилось на стоянке неподалеку от места проживания гражданина. Автомобиль был арестован, изъят и передан на ответственное хранение специализированной организации.



В настоящее время неплательщик ведет переговоры с банком для урегулирования вопроса по погашению долга. Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, транспортное средство передадут в специализированную организацию для его оценки, а в дальнейшем — территориальному органу Росимущества для реализации на торгах. Все средства будут переданы банку-взыскателю.

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