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Свердловское УФАС в 2017 году выявило в области пять картельных сговоров

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2018. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Свердловской области в 2017 году выявило в регионе пять картельных сговоров. К административной ответственности привлекли 13 юридических лиц. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила начальник отдела ограничения монополистической деятельности ведомства Екатерина Воробьева.



По ее словам, два антиконкурентных соглашения относятся к сфере поставок медицинских изделий (шовные хирургические материалы), еще два связаны со сферой строительства и ремонта автомобильных дорог. Также было выявлено одно нарушение при оказании услуг по обеспечению питанием иностранных граждан и лиц без гражданства.



«Самая известная схема картельного сговора называется «таран». К примеру, два юридических лица договариваются между собой. Одно из них на аукционе делает ценовое предложение, которое максимально снижает стоимость контракта. Вплоть до 90%. Соответственно, добросовестные компании, которые не знают о сговоре, после такого развития событий отказываются участвовать в торгах. Потому что выполнение контракта будет экономически невыгодным. Затем заявка участника, который предложил максимальную цену, отклоняется из-за того, что он преднамеренно допустил ошибку в документах. И победителем признают второго участника сговора», — рассказала начальник отдела ограничения монополистической деятельности Свердловского УФАС России Екатерина Воробьева.



Также на Среднем Урале достаточно распространена схема картельных сговоров, когда несколько компаний договариваются между собой о поддержании цены на торгах.



Отметим, что в 2016 году свердловское УФАС выявило в регионе только одно антиконкурентное соглашение.

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