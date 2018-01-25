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Устранение прорыва водопровода на Вторчермете растянулось на сутки

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2018. Устранение прорыва на водоводе в микрорайоне Вторчермет в Екатеринбурге продлится более суток.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, из-за коммунальной аварии холодная вода отключена в 22 домах на улицах Окраинная и Симферопольская.



«Аварийные бригады «Горводопровода» (6 человек и 2 единицы техники) приступили к раскопочным работам для устранения аварии. Ориентировочные сроки устранения — 25 января 15.00 по местному времени», — говорится в сообщении.



Напомним, как ранее писал УрБК, о прорыве на водоводе стало известно с утра 24 января после подтопления улицы Умельцев. Несколько часов сотрудники МУП «Водоканал» потратили на поиск места утечки. Аварийный участок был обнаружен на ул. Симферопольская, 32.



На время ремонта будет организован подвоз питьевой воды по адресу улица Симферопольская, 24.

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