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В Екатеринбурге затопило улицу Белинского

25 январь 2018 (10:16)

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2018. В Екатеринбурге затопило отрезок улицы Белинского в районе пересечения с Энгельса. Об этом горожане сообщают в соцсетях.

Информацию УрБК подтвердили в пресс-службе МУП «Водоканал». Источник прорыва пока неизвестен.

«Да, заявка есть, бригада направлена. Сейчас работают, пока непонятно, что происходит. Через час должны отчитаться», — прокомментировали в пресс-службе МУПа.

По словам горожан, вода разлилась и до улицы Розы Люксембург.

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