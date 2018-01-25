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В Екатеринбурге затопило улицу Белинского
25 январь 2018 (10:16)
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2018. В Екатеринбурге затопило отрезок улицы Белинского в районе пересечения с Энгельса. Об этом горожане сообщают в соцсетях.
Информацию УрБК подтвердили в пресс-службе МУП «Водоканал». Источник прорыва пока неизвестен.
«Да, заявка есть, бригада направлена. Сейчас работают, пока непонятно, что происходит. Через час должны отчитаться», — прокомментировали в пресс-службе МУПа.
По словам горожан, вода разлилась и до улицы Розы Люксембург.
Информацию УрБК подтвердили в пресс-службе МУП «Водоканал». Источник прорыва пока неизвестен.
«Да, заявка есть, бригада направлена. Сейчас работают, пока непонятно, что происходит. Через час должны отчитаться», — прокомментировали в пресс-службе МУПа.
По словам горожан, вода разлилась и до улицы Розы Люксембург.
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