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В Реже из-за плохой уборки снега закрыли движение восьми автобусных маршрутов

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2018. Управление ГИБДД по Свердловской области с вечера 17 января 2018 года перекрыло две улицы в Реже для общественного транспорта, сообщает пресс-служба ведомства.



Под ограничения попали улицы Спортивная и Краснофлотцев. Причиной для закрытия движения стало неудовлетворительное содержание дорог. Как установили автоинспекторы, на указанных участках после уборки снега оставались снежные отвалы. Проезжая часть несвоевременно обрабатывалась противогололедными материалами.



Отмечается, что через эти улицы проходят восемь автобусных маршрутов: № 1, 2, 2а, 3, 5а, 8, 11 и 15.



Госавтоинспекция ранее перекрывала другие магистрали в связи с неудовлетворительным содержанием. В частности, ранее для общественного транспорта было ограничено движение в Североуральске. Также перекрывалась автодорога Ревда — Дегтярск — Курганово.

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