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На Лене трактор провалился под лед
16 январь 2018 (17:21)
Трактор провалился под лед на реке Лена в Киренском районе Иркутской области, где ранее провалились под лед бензовоз и пытавшийся его достать автокран. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
«Происшествие случилось вечером в понедельник при очередной попытке организовать эвакуацию затонувших бензовоза и автокрана из-подо льда», — сказали в МЧС.
В ведомстве отметили, что предлагали вытащить бензовоз и автокран на берег с помощью лебедок, однако местные жители решили использовать 25-тонный трактор.
«Происшествие случилось вечером в понедельник при очередной попытке организовать эвакуацию затонувших бензовоза и автокрана из-подо льда», — сказали в МЧС.
В ведомстве отметили, что предлагали вытащить бензовоз и автокран на берег с помощью лебедок, однако местные жители решили использовать 25-тонный трактор.
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