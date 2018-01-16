Дайджест

На Лене трактор провалился под лед

Трактор провалился под лед на реке Лена в Киренском районе Иркутской области, где ранее провалились под лед бензовоз и пытавшийся его достать автокран. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.



«Происшествие случилось вечером в понедельник при очередной попытке организовать эвакуацию затонувших бензовоза и автокрана из-подо льда», — сказали в МЧС.



В ведомстве отметили, что предлагали вытащить бензовоз и автокран на берег с помощью лебедок, однако местные жители решили использовать 25-тонный трактор.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: