В Екатеринбурге в полтора раза увеличат тарифы на эвакуацию машин

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. В Екатеринбурге в полтора раза вырастет тариф на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей. Для других городов Свердловской области оплата вырастет в четыре раза и будет аналогична екатеринбургскому ценнику, сообщается в проекте постановления Региональной энергетической комиссии.
Сейчас эвакуация легкового автомобиля обходится в 1 тыс. 649 руб., в других муниципалитетах — в 655 руб. В новой версии документа за эвакуацию и хранение на штрафстоянке владельца легковушки ждет плата в размере 2 тыс. 776 руб. Если в машине больше восьми пассажирских мест — 11 тыс. 194 руб., если это крупногабаритное транспортное средство — 30 тыс. 807 руб.
Новые тарифы вступят в силу через семь дней после подписания постановления.
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