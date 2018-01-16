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На машзаводах и предприятиях ВПК не хватает квалифицированных рабочих
16 январь 2018 (13:02)
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2018. На машиностроительных заводах и предприятиях военно-промышленного комплекса не хватает квалифицированных рабочих кадров. Об этом сообщил УрБК советник президента ГК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
«В течении двух десятилетий, с начала 1990-х до примерно 2010-го года, наблюдался спад в сегменте оборонной промышленности и машиностроения в целом — а именно в этих отраслях требуются рабочие с высокой квалификацией. В связи с данным спадом упал спрос на высококвалифицированные кадры, получение соответствующего технического образования было малоинтересным», — заявил Ярослав Кабаков.
В 2010-х годах, по его словам, началась модернизация оборонно-промышленного комплекса и машиностроения, резко вырос госзаказ, в сектор пришли значительные государственные инвестиции в основной капитал.
«Однако это только усугубило ситуацию — новейшее оборудование требовало специалистов с современной подготовкой, возникла проблема не только увеличения количества выпуска новых кадров, но и переподготовки старых. Тогда же началось повышение зарплат высококвалифицированных рабочих, вырос престиж соответствующих специальностей. Но это процесс небыстрый — только подготовка современного специалиста занимает 3-4 года, а процесс перемены психологии общества и повышения интереса молодежи к специальности — никак не меньше», — рассказал Я. Кабаков.
«В течении двух десятилетий, с начала 1990-х до примерно 2010-го года, наблюдался спад в сегменте оборонной промышленности и машиностроения в целом — а именно в этих отраслях требуются рабочие с высокой квалификацией. В связи с данным спадом упал спрос на высококвалифицированные кадры, получение соответствующего технического образования было малоинтересным», — заявил Ярослав Кабаков.
В 2010-х годах, по его словам, началась модернизация оборонно-промышленного комплекса и машиностроения, резко вырос госзаказ, в сектор пришли значительные государственные инвестиции в основной капитал.
«Однако это только усугубило ситуацию — новейшее оборудование требовало специалистов с современной подготовкой, возникла проблема не только увеличения количества выпуска новых кадров, но и переподготовки старых. Тогда же началось повышение зарплат высококвалифицированных рабочих, вырос престиж соответствующих специальностей. Но это процесс небыстрый — только подготовка современного специалиста занимает 3-4 года, а процесс перемены психологии общества и повышения интереса молодежи к специальности — никак не меньше», — рассказал Я. Кабаков.
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