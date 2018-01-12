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«Уральские авиалинии» 12-15 января проводят распродажу выходного дня
12 январь 2018 (17:46)
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2018. С 12 по 15 января 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит распродажу выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
«Первые выходные после праздников в этом году можно провести с пользой и купить авиабилеты со скидкой с помощью мобильных сервисов авиакомпании «Уральские авиалинии». С 12 по 15 января приобрести билеты по выгодным ценам можно в мобильном приложении Uralairlines, а с 13 по 14 января — еще и на официальном сайте авиакомпании www.uralairlines.com», — рассказали в пресс-службе.
Направления, участвующие в распродаже: Москва — Иркутск, Иркутск — Москва — от 10 тыс. руб.; Москва — Чита, Чита — Москва — от 12 тыс. руб.; Москва — Омск, Омск — Москва — 4,5 тыс. руб.; Москва — Барнаул, Барнаул — Москва — 6 тыс. руб.; Москва — Новосибирск, Новосибирск — Москва — 5 тыс. руб.; Москва — Кемерово, Кемерово — Москва — 6 тыс. руб.; Санкт-Петербург — Чита, Чита — Санкт-Петербург — 11 тыс. руб.; Екатеринбург — Хабаровск, Хабаровск — Екатеринбург — 12 тыс. руб.
Все цены указаны за перелет в одну сторону, дополнительно взимается сбор RI (от 116 до 186 руб. за билет). Осуществить перелет в рамках акции можно в период с 15 января по 20 апреля 2018 года.
«Первые выходные после праздников в этом году можно провести с пользой и купить авиабилеты со скидкой с помощью мобильных сервисов авиакомпании «Уральские авиалинии». С 12 по 15 января приобрести билеты по выгодным ценам можно в мобильном приложении Uralairlines, а с 13 по 14 января — еще и на официальном сайте авиакомпании www.uralairlines.com», — рассказали в пресс-службе.
Направления, участвующие в распродаже: Москва — Иркутск, Иркутск — Москва — от 10 тыс. руб.; Москва — Чита, Чита — Москва — от 12 тыс. руб.; Москва — Омск, Омск — Москва — 4,5 тыс. руб.; Москва — Барнаул, Барнаул — Москва — 6 тыс. руб.; Москва — Новосибирск, Новосибирск — Москва — 5 тыс. руб.; Москва — Кемерово, Кемерово — Москва — 6 тыс. руб.; Санкт-Петербург — Чита, Чита — Санкт-Петербург — 11 тыс. руб.; Екатеринбург — Хабаровск, Хабаровск — Екатеринбург — 12 тыс. руб.
Все цены указаны за перелет в одну сторону, дополнительно взимается сбор RI (от 116 до 186 руб. за билет). Осуществить перелет в рамках акции можно в период с 15 января по 20 апреля 2018 года.
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