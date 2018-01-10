ММК успешно прошел экологический аудит

На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) успешно прошел наблюдательный аудит системы экологического менеджмента на соответствие требованиям новой версии международного стандарта ISO 14001. По результатам проверки специалисты авторитетного международного сертифицирующего органа TUV NORD CERT (Германия) подтвердили, что система полностью соответствует требованиям указанного стандарта и демонстрирует снижение техногенного воздействия на окружающую среду.В аудите приняли участие 13 структурных подразделений комбината, включая цеха горно-обогатительного и коксохимического производств, цеха главного металлурга, главного прокатчика и главного энергетика, цех железнодорожного транспорта, а также функциональные структурные подразделения.Система экологического менеджмента (СЭМ) внедрена и успешно функционирует на комбинате с 2002 года. В сентябре 2015 года международная организация по стандартизации (ISO) приняла новую версию международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». Сертификационный аудит на соответствие требованиям данной версии стандарта ММК успешно прошел в 2016 году, получив по его итогам новый сертификат соответствия.Программа нынешнего — наблюдательного — аудита выполнена в полном объеме, каких-либо несоответствий в ходе проверки не выявлено.Отметим, что в декабре 2017 года ММК был отмечен дипломом Министерства природных ресурсов и экологии России за активную природоохранную деятельность. Высокой оценки правительственных экспертов удостоились экологические проекты, завершенные ММК в прошлом годуЦеремония награждения состоялась 12 декабря в Москве на Федеральном экологическом совете при Минприроды. Сертификат в номинации «Активная экологическая политика компании в Год экологии» из рук руководителя Росприроднадзора Артема Сидорова получил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ММК Григорий Щуров.В рамках соглашения о взаимодействии с государственными органами ММК успешно завершил в Год экологии три больших проекта, направленных на снижение техногенной нагрузки на окружающую среду. Так, в марте завершена реконструкция сероулавливающих установок в аглоцехе с общим объемом инвестиций более 4 млрд руб.; сокращение валовых выбросов в атмосферу за время реализации проекта в 2010-2017 годах составило 24,7 тыс. т. В июле завершена реконструкция газоочистной установки в электросталеплавильном цехе с общим объемом инвестиций 1,9 млрд руб., благодаря чему выбросы пыли снизились на 1,8 тыс. т в год. Также в июле построены системы аспирации литейных дворов доменной печи № 10 стоимостью 493 млн руб., что позволило сократить выбросы пыли на 190 т в год.В общей сложности в 2017 году ПАО «ММК» выполнило 31 мероприятие по охране атмосферного воздуха, 16 мероприятий по охране водных объектов, переработало на специализированных установках 11,2 млн т металлургических шлаков. Комбинат совместно с городской администрацией Магнитогорска в рамках кампании по озеленению высадил более 5 тыс. деревьев и 20 тыс. кустарников, а также рекультивировал свыше 20 тыс. кв. м. нарушенных земель.Как сообщили представители комбината, с 2007 по 2017 годы ММК инвестировал в природоохранную деятельность порядка 20 млрд руб., в том числе в 2017 году — более 4 млрд руб., что является максимальным уровнем за последние годы. Реализованные мероприятия позволили снизить техногенное воздействие на окружающую среду.