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В Свердловской области восстановлено движение по автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. После повторного обследования сотрудниками дорожного надзора ГИБДД разрешено движение общественного транспорта по автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Свердловской области.



Напомним, движение было ограничено вчера с 15.00 Госавтоинспекцией г. Ревды в связи с тем, что улично-дорожная сеть не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93, состояние дороги не обеспечивает безопасность дорожного движения. Сотрудниками ведомства были выявлены недостатки: образование снежного наката и шуги на проезжей части.



После вмешательства Госавтоинспекции дорога была приведена в надлежащее состояние. Недостатки зимнего содержания, выявленные сотрудниками ведомства, устранены обслуживающей организацией.

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