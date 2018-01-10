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В Свердловской области восстановлено движение по автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово
10 январь 2018 (13:56)
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. После повторного обследования сотрудниками дорожного надзора ГИБДД разрешено движение общественного транспорта по автодороге Ревда — Дегтярск — Курганово. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Свердловской области.
Напомним, движение было ограничено вчера с 15.00 Госавтоинспекцией г. Ревды в связи с тем, что улично-дорожная сеть не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93, состояние дороги не обеспечивает безопасность дорожного движения. Сотрудниками ведомства были выявлены недостатки: образование снежного наката и шуги на проезжей части.
После вмешательства Госавтоинспекции дорога была приведена в надлежащее состояние. Недостатки зимнего содержания, выявленные сотрудниками ведомства, устранены обслуживающей организацией.
Напомним, движение было ограничено вчера с 15.00 Госавтоинспекцией г. Ревды в связи с тем, что улично-дорожная сеть не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93, состояние дороги не обеспечивает безопасность дорожного движения. Сотрудниками ведомства были выявлены недостатки: образование снежного наката и шуги на проезжей части.
После вмешательства Госавтоинспекции дорога была приведена в надлежащее состояние. Недостатки зимнего содержания, выявленные сотрудниками ведомства, устранены обслуживающей организацией.
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