Новости дня
В офисах и банкоматах СКБ-банка появились новые банкноты номиналом 2 тыс. рублей
28 декабрь 2017 (11:53)
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2017. Новые банкноты номиналом 2 000 рублей, вышедшие в обращение осенью 2017 года, уже появились в офисах и банкоматах СКБ-банка. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.
Держатели карт СКБ-банка могут получить новую банкноту в банкоматах при снятии наличных, а клиенты в кассах операционных офисов — при получении денежных средств с вклада, в качестве сдачи при совершении платежей наличными и так далее.
Для удобства клиентов в офисах СКБ-банка размещены памятки с описанием и перечнем признаков платежеспособности новых банкнот. Кроме того, подробная информация о новых купюрах и признаках их подлинности доступна на сайте Банка России. Владельцы смартфонов могут легко получить сведения о новых банкнотах, просканировав qr-код на лицевой стороне купюры.
Держатели карт СКБ-банка могут получить новую банкноту в банкоматах при снятии наличных, а клиенты в кассах операционных офисов — при получении денежных средств с вклада, в качестве сдачи при совершении платежей наличными и так далее.
Для удобства клиентов в офисах СКБ-банка размещены памятки с описанием и перечнем признаков платежеспособности новых банкнот. Кроме того, подробная информация о новых купюрах и признаках их подлинности доступна на сайте Банка России. Владельцы смартфонов могут легко получить сведения о новых банкнотах, просканировав qr-код на лицевой стороне купюры.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Россияне покупают новые купюры по ценам дороже номинала
- ЦБ: В России выпустят купюры номиналом 200 и 2 тыс. рублей
- Держатели карт VISA сторонних банков могут оплачивать услуги в банкоматах ОАО «СКБ-банк»
- Минфин РФ: прием пятитысячной купюры возобновится после перепрограммирования банкоматов
- ОАО «Банк «Монетный дом» открыло в Екатеринбурге два новых пункта выдачи наличных и ввело в эксплуатацию четыре банкомата