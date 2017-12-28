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В офисах и банкоматах СКБ-банка появились новые банкноты номиналом 2 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2017. Новые банкноты номиналом 2 000 рублей, вышедшие в обращение осенью 2017 года, уже появились в офисах и банкоматах СКБ-банка. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



Держатели карт СКБ-банка могут получить новую банкноту в банкоматах при снятии наличных, а клиенты в кассах операционных офисов — при получении денежных средств с вклада, в качестве сдачи при совершении платежей наличными и так далее.



Для удобства клиентов в офисах СКБ-банка размещены памятки с описанием и перечнем признаков платежеспособности новых банкнот. Кроме того, подробная информация о новых купюрах и признаках их подлинности доступна на сайте Банка России. Владельцы смартфонов могут легко получить сведения о новых банкнотах, просканировав qr-код на лицевой стороне купюры.

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