Новые 100-рублевые купюры вошли в оборот в Свердловской области

УрБК, Москва, 10.07.2019. Новая версия мобильного приложения «Банкноты Банка России» может распознать защитные признаки ...28.05.2019 Вводятся в оборот новые банкноты достоинством в 100 и 200 евро
УрБК, Москва, 28.05.2019. Сегодня, 28 мая новые банкноты номиналом 100 и 200 евро с дополнительной защитой от подделок ...30.01.2019 На Южном Урале в два раза сократилось количество фальшивых тысячерублевых купюр
УрБК, Челябинск, 30.01.2019. В банковской системе Челябинской области в 2018 году обнаружены 53 фальшивые банкноты ...13.10.2017 В Екатеринбурге представят новые купюры номиналом 200 рублей и 2 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2017. В Екатеринбурге 14 октября 2017 года будут представлены новые купюры номиналом 200 ...11.02.2016 СКБ-банк презентовал новую памятную 100-рублевую банкноту
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2016. СКБ-банк презентовал новую памятную 100-рублевую банкноту, посвящённую принятию ...