УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Обновленные 100-рублевые купюры образца 2022 года вошли в оборот в Свердловской ...

Новые 100-рублевые купюры вошли в оборот в Свердловской области

УрБК, Москва, 28.05.2019. Сегодня, 28 мая новые банкноты номиналом 100 и 200 евро с дополнительной защитой от подделок ...

Вводятся в оборот новые банкноты достоинством в 100 и 200 евро

УрБК, Челябинск, 30.01.2019. В банковской системе Челябинской области в 2018 году обнаружены 53 фальшивые банкноты ...

На Южном Урале в два раза сократилось количество фальшивых тысячерублевых купюр

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2017. В Екатеринбурге 14 октября 2017 года будут представлены новые купюры номиналом 200 ...

В Екатеринбурге представят новые купюры номиналом 200 рублей и 2 тыс. рублей

Купюры номиналом 200 и 2 тыс. рублей могут появиться в России уже в октябре этого года

УрБК, Москва, 26.04.2017. Банк России представит новые купюры номиналом 200 и 2 тыс. руб., а также выпустит их в ...