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Вчера, 18:01

Новые 100-рублевые купюры вошли в оборот в Свердловской области

Обновленные 100-рублевые купюры образца 2022 года вошли в оборот в Свердловской области. Предполагается, что они постепенно будут заменять ветхие купюры такого же номинала, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

С лицевой стороны на банкноте изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля, а позади — концертный зал и парящий мост парка «Зарядье», высотка МГУ на Воробьевых горах и Останкинская телебашня. На обороте находится Ржевский мемориал Советскому Солдату.

Новые банкноты изготовлены из бумаги с антимикробными свойствами и имеют высокотехнологические признаки подлинности, которые применялись при разработке купюры в 200 руб. При наклоне виден символ рубля, который на светлом фоне становится темным и наоборот. При просвете защитная нить имеет вид темной полосы со светлым повторяющимся числом «100». На банкноте также есть QR-код, который ведет на страницу Банка России. Там имеется информация о ее художественном оформлении и признаках подлинности.

Купюры других номиналов планируется обновить до 2025 года. В текущем году планируется представить банкноты в 1 тыс. и 5 тыс. руб. Причем последняя будет посвящена Уральскому федеральному округу и Екатеринбургу.
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