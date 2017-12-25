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В новогодние праздники МРЭО ГИБДД по Свердловской области будет работать по измененному графику
25 декабрь 2017 (12:29)
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2017. В новогодние праздники Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) ГИБДД по Свердловской области будет работать по измененному графику. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции.
Регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД территориальных органов МВД России по муниципальным образованиям Свердловской области в предстоящие праздничные дни будут работать по следующему графику: выходные дни — 31 декабря, а также 1-5 января и 7-8 января. Обратиться в МРЭО можно будет 30 декабря и 6 января.
С 9 января и в последующие дни работа осуществляется в соответствии с обычным графиком подразделения.
В Екатеринбурге для подразделений, расположенных по адресу: проезд Водительский, 20, и III интернационала, 15 выходные дни — 31 января, 1 января, 2 января и 7 января.
Регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД территориальных органов МВД России по муниципальным образованиям Свердловской области в предстоящие праздничные дни будут работать по следующему графику: выходные дни — 31 декабря, а также 1-5 января и 7-8 января. Обратиться в МРЭО можно будет 30 декабря и 6 января.
С 9 января и в последующие дни работа осуществляется в соответствии с обычным графиком подразделения.
В Екатеринбурге для подразделений, расположенных по адресу: проезд Водительский, 20, и III интернационала, 15 выходные дни — 31 января, 1 января, 2 января и 7 января.
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