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В новогодние праздники МРЭО ГИБДД по Свердловской области будет работать по измененному графику

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2017. В новогодние праздники Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) ГИБДД по Свердловской области будет работать по измененному графику. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции.



Регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД территориальных органов МВД России по муниципальным образованиям Свердловской области в предстоящие праздничные дни будут работать по следующему графику: выходные дни — 31 декабря, а также 1-5 января и 7-8 января. Обратиться в МРЭО можно будет 30 декабря и 6 января.



С 9 января и в последующие дни работа осуществляется в соответствии с обычным графиком подразделения.



В Екатеринбурге для подразделений, расположенных по адресу: проезд Водительский, 20, и III интернационала, 15 выходные дни — 31 января, 1 января, 2 января и 7 января.

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