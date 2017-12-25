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«РСГ-Академическое» и УрГЭУ подпишут соглашение об открытии в вузе кафедры ЖКХ
25 декабрь 2017 (11:45)
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2017. В Академическом районе Екатеринбурга 25 декабря 2017 года пройдет подписание соглашения с УрГЭУ об открытии кафедры ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».
Как отмечают в компании, инженерная инфраструктура нового района уральской столицы быстро растет, внедряются современные технологии, и потребность в квалифицированных кадрах растет с каждым днем. В настоящее время существует дефицит специалистов в сфере ЖКХ.
Соглашение подпишут генеральный директор «РСГ-Академическое» Виктор Киселев и ректор Уральского экономического университета Яков Силин.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Как отмечают в компании, инженерная инфраструктура нового района уральской столицы быстро растет, внедряются современные технологии, и потребность в квалифицированных кадрах растет с каждым днем. В настоящее время существует дефицит специалистов в сфере ЖКХ.
Соглашение подпишут генеральный директор «РСГ-Академическое» Виктор Киселев и ректор Уральского экономического университета Яков Силин.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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