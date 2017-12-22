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На Урале и в Поволжье завершился XV юбилейный фестиваль Группы ЧТПЗ «Снежность»

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2017. XV юбилейный благотворительный театральный фестиваль Группы ЧТПЗ «Снежность» завершился на Урале и в Поволжье. В этом году мероприятия фестиваля охватили Челябинск, Первоуральск, Альметьевск и впервые — Озерск, сообщает пресс-служба Группы.



Представления юбилейного фестиваля увидели более 15 тыс. юных зрителей: воспитанники детских домов, дети из малообеспеченных, неполных и многодетных семей, ученики подшефных Группе ЧТПЗ школ, студенты профильных колледжей, дети и внуки сотрудников компании.



Главным событием «Снежности» стала премьера мюзикла «Посмотри, как я летаю!» — масштабной театральной постановки, созданной по инициативе и при финансовой поддержке Группы ЧТПЗ в подарок зрителям к юбилею фестиваля. Начинающие актеры детской школы мюзикла под руководством заслуженного артиста РФ Бориса Каплуна вместе с профессиональными артистами представили зрителям музыкальный спектакль о детстве, дружбе и мечтах.



Зрители «Снежности» также увидели спектакли Московского театра людей и кукол, Санкт-Петербургского кукольного театра, Озёрского театра драмы и комедии, Оренбургского театра музыкальной комедии, Самарского театра кукол и Кукольного театра Николая Зыкова. Кроме того, в рамках фестиваля прошли выездные спектакли для детей с ограниченными возможностями и адаптированные представления.



В этом году представления «Снежности» впервые увидели и юные жители Озерска. Более 700 озерчан стали зрителями мюзикла «Посмотри, как я летаю!» в Челябинском театре оперы и балета им. М. И. Глинки — компания специально организовала для них поездку в Челябинск.



«На протяжении 15 лет Группа ЧТПЗ организует и в полном объеме финансирует благотворительный детский театральный фестиваль «Снежность», даря юным зрителям лучшие спектакли ведущих театральных, музыкальных и цирковых коллективов страны. Идея благотворительного проекта заключается в том, чтобы дать возможность подрастающему поколению из социально незащищенных слоев населения приобщиться к искусству, красоте, гармонии, получить внимание и заботу взрослых», — рассказали в пресс-службе.



Фестиваль «Снежность» проводится при поддержке правительств Челябинской и Свердловской областей, а также Республики Татарстан. С 2015 года «Снежность» проходит при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Фестиваль Группы ЧТПЗ признан победителем премии «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Благотворительность».

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