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Застройщики Екатеринбурга в 2017 году сдадут менее 1 млн кв. метров жилья

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2017. В текущем году строительные компании Екатеринбурга впервые с 2013 года сдадут в эксплуатацию менее 1 млн кв. м. жилых площадей. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель главы администрации города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев.



«По итогам 2017 года в Екатеринбурге планируется сдать в эксплуатацию 963 тыс. кв. м. жилья. Из них 868 тыс. кв. м. — многоквартирное жилье, 73 тыс. кв. м. — индивидуальное, 13 тыс. кв. м. — малоэтажное, 9 тыс. кв. м. — спецжилье», — сообщил он.



Между тем, по словам А. Белышева, в 2016 году в Екатеринбурге сдали 1 023 тыс. кв. м. жилья, в 2015 году — 1 194 тыс. кв. м., в 2014 году — 1 041 тыс. кв. м.



Отметим, что в последний раз менее 1 млн кв. м. жилых площадей в уральской столице сдавали в 2013 году (870 кв. м.).

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