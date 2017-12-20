Новости дня
Застройщики Екатеринбурга в 2017 году сдадут менее 1 млн кв. метров жилья
20 декабрь 2017 (13:00)
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2017. В текущем году строительные компании Екатеринбурга впервые с 2013 года сдадут в эксплуатацию менее 1 млн кв. м. жилых площадей. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель главы администрации города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев.
«По итогам 2017 года в Екатеринбурге планируется сдать в эксплуатацию 963 тыс. кв. м. жилья. Из них 868 тыс. кв. м. — многоквартирное жилье, 73 тыс. кв. м. — индивидуальное, 13 тыс. кв. м. — малоэтажное, 9 тыс. кв. м. — спецжилье», — сообщил он.
Между тем, по словам А. Белышева, в 2016 году в Екатеринбурге сдали 1 023 тыс. кв. м. жилья, в 2015 году — 1 194 тыс. кв. м., в 2014 году — 1 041 тыс. кв. м.
Отметим, что в последний раз менее 1 млн кв. м. жилых площадей в уральской столице сдавали в 2013 году (870 кв. м.).
«По итогам 2017 года в Екатеринбурге планируется сдать в эксплуатацию 963 тыс. кв. м. жилья. Из них 868 тыс. кв. м. — многоквартирное жилье, 73 тыс. кв. м. — индивидуальное, 13 тыс. кв. м. — малоэтажное, 9 тыс. кв. м. — спецжилье», — сообщил он.
Между тем, по словам А. Белышева, в 2016 году в Екатеринбурге сдали 1 023 тыс. кв. м. жилья, в 2015 году — 1 194 тыс. кв. м., в 2014 году — 1 041 тыс. кв. м.
Отметим, что в последний раз менее 1 млн кв. м. жилых площадей в уральской столице сдавали в 2013 году (870 кв. м.).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области объемы продаж жилья снизились на 25-27%
- Екатеринбургские застройщики в 2015 году могут сдать 1,2 млн кв. м. жилья
- Сергей Мямин: Екатеринбург способен в 2014 году сдать около 1 млн кв. метров жилья
- В 2013 году в Екатеринбурге планируется ввести более 1 млн кв. метров жилья
- В 2011 году в Екатеринбурге планируется построить 300 тыс. квадратных метров индивидуального жилья
Loading...